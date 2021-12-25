Скончался заслуженный журналист Азербайджана
Заслуженный журналист, известный писатель-публицист Ахмед Исаев скончался 26 декабря. Он страдал сердечной недостаточностью. Об этом сообщили в пресс-службе Совета по прессе.
А.Исаев является автором более 30 книг.
Покойный родился в 1940 году в селе Сувагиль Загатальского района.
С 1964 года являлся членом Союза журналистов, с 1992 года – Союза писателей Азербайджана.
В 1987 году ему присвоили звание "Заслуженного журналиста".
Кроме того, А.Исаев лауреат литературных премий "Золотое перо" (1974), "Устад" (1995), "Гасан бек Зардаби" (1996) и "Араз" (1999), с 1992 года был председателем благотворительного общества "Гянджа и гянджинцы".