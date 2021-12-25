В России разбился вертолет
В Удмуртии разбился вертолет Ми-2. По данным ТАСС, он потерпел крушение при обследовании нефтепровода в Якшур-Бодьинском районе республики.
"Около 14:00 мск поступило сообщение о падении вертолета в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода", - сказал собеседник агентства.
По его данным, на борту находились два человека, пилот вышел на связь. Предварительно, вертолет вылетел из Казани. Его принадлежность устанавливается. К месту падения выдвинулись спасатели.