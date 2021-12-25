ТуранБанк открыл новый филиал в Гейчае

ТуранБанк, реализующий комплекс мероприятий по расширению сети обслуживания, открыл новый филиал в Гейчае. В официальной церемонии открытия приняли участие администрация района и руководство ТуранБанк.

Новый филиал, расположенный по адресу Р.Рза 83D, расположен в более просторном и современном офисном здании, чтобы жители города и субъекты бизнеса могли пользоваться услугами быстрее и проще.

Основная миссия ТуранБанк, который активно участвует в политической и культурной жизни страны и продолжает поддерживать социально-экономическое развитие в регионах, - способствовать развитию малых и средних предприятий и реального сектора экономики. Филиал в Гейчае, в котором есть все необходимое, также создаст условия для доступа клиентов и предприятий к банковским услугам и продуктам.

Так, филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитов, пластиковые карты, денежные переводы, оплату коммунальных услуг, услуги связи, обмен валюты и другие банковские услуги.

ТуранБанк, действующий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 18 точках продаж. Банк, принимающий различные меры по расширению филиальной сети, в следующем году планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и регионах.

Подробную информацию о сети обслуживания TуранБанк в стране вы можете получить, перейдя по этой ссылке: https://bit.ly/3v4Vnar

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, вы можете получить, позвонив в колл-центр 935, перейдя на официальный сайт ТуранБанк https://bit.ly/3fUQtbQ или на его страницы в социальных сетях.