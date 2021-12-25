Российское лекарство эффективно против «дельты» и «омикрона»

Российский препарат от коронавируса «Авифавир» эффективен против новых штаммов «дельта» и «омикрон». Об этом говорится в сообщении группы компаний «Химрар", которая является разработчиком препарата.

«Группа компаний «Химрар», разработчик российского препарата против коронавируса «Авифавир» (МНН: фавипиравир), объявляет о его эффективности против различных штаммов SARS-CoV-2, в том числе «дельта» и «омикрон». «Авифавир» воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям, причем сразу по трем взаимодополняющим механизмам, в результате полностью блокируя вирусную инфекцию», - отмечается в сообщении.