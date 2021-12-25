Парвана Гасымова: «Мы не просто зарабатываем деньги, а делаем все для развития рынка капитала»

Парвана Гасымова, заместитель директора компании AzFinanceInvestment, в интервью haqqin.az рассказывает об инвестиционной деятельности в Азербайджане, какие меры предпринимает компания для развития инвестиционного рынка в стране и о многом другом.

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). Людей, которые занимаются инвестированием, называют инвесторами. Частным инвестором может стать кто угодно — менеджер среднего звена, финансист, врач, преподаватель, студент или пенсионер, для этого не требуется специальное образование. Для них это способ получить дополнительный доход. Трейдеры — противоположность инвесторов; они постоянно проводят краткосрочные сделки, этот вид деятельности является для них основным источником дохода.

- Каковы перспективы инвестиционной деятельности в Азербайджане?

- К большому сожалению, инвестиционная деятельность в Азербайджане очень слабо развита. На протяжении многих лет со стороны государства предпринимаются попытки развить эту сферу экономики, но кардинальных сдвигов в этом направлении пока не наблюдается.

Несмотря на то, что были приняты законы в данной области, создана организация по регулированию отношений в этой сфере, ни для кого не секрет, что рынок ценных бумаг в Азербайджане все еще находится на стадии зачаточного развития. Вместе с тем он очень важен для нас, ведь финансовый рынок должен в качестве составляющих включать как рынок денег, так и рынок капитала. Мы постоянно говорим о том, что нам не достает средств для развития малого и среднего бизнеса, нужно финансирование, которое не может быть реализовано только банками. Сегодня мы пришли к тому моменту, когда рынок капитала должен занять свое законное место в системе экономики.

- Что ваша компания делает для формирования и развития этого рынка?

- Наша компания является своеобразным локомотивом в этом процессе. Если сегодня банки остерегаются предоставлять бизнесу средства, дабы не потерять свою устойчивость, инвестиционные компании, напротив, стараются финансировать эти компании.

С гордостью могу отметить, что, наверное, впервые в истории инвестиционной деятельности наша компания смогла профинансировать сразу пять компаний посредством открытого размещения облигаций. На самом деле, в основе этой деятельности целая философия по подведению компании к прозрачности. Ведь размещение облигаций означает, что спустя 6 месяцев компания обязуется опубликовать свой финансовый отчет, а это в свою очередь определяет всю ее деятельность на протяжении полугода. Значительные трансформации происходят и в сознании лиц, приобретающих эти ценные бумаги. Лицо из простого потребителя превращается в инвестора, фокус внимания которого направляется на деятельность компании. Выход на рынок капитала – это важный шаг в развитии не только самой компании, но и экономики в целом.

- Вы не раз упомянули об институте доверия, которое представляет важное звено в отношениях между сторонами. Но как защититься от недобросовестности?

- Как бы парадоксально это ни звучало, вся финансовая система построена на доверии. Доверие является одним из центральных понятий и условий развития это рынка. Биткоин смог получить статус платежного инструмента только потому, что ему доверились. Даже для того, чтобы получить кредит в банке, нужно завоевать доверие. В то же время принцип «Доверяй, но проверяй» никто не отменял, что абсолютно естественно.

В цепочке инвестиционной деятельности инвестиционная компания должна заработать, продав свой продукт. Соответственно, риск того, что инвестиционная компания окажется недобросовестной, практически сводится к нулю. Ее интерес как посредника как раз-таки направлен на то, чтобы провести операцию и заработать свою комиссию. С другой стороны, имеет место быть ситуация недобросовестности компании, которую мы привели на рынок ценных бумаг. И мы прекрасно осознаем риск, который берем на себя, становясь посредником между эмитентом и третьим лицом, желающим приобрести его ценные бумаги с нашей помощью. Именно поэтому наша компания на первоначальном этапе, еще до заключения договора об эмиссии, осуществляет аудит компании.

Происходит всесторонняя тщательная проверка баланса, активов, пассивов и всей деятельности компании. Основным критерием проверки выступает именно добросовестность компании. И только после этой проверки могут быть заключены последующие договоренности.

- Если мы взглянем на проблему инвестирования глазами инвестора, то, наверное, один из первых вопросов, который у нас возникнет, будет связан с правовыми аспектами инвестирования.

- Я сама как человек, непосредственно связанный с инвестиционным правом, могу сказать, что первый вопрос, возникающий у каждого: «Что будет, если компания закроется?» Ответ прост. Естественно, лицо превращается в кредитора и получает право требования в соответствии с гражданским законодательством.

Но несмотря на то, что любая инвестиция – это априори деятельность, связанная с риском, мышление инвестора должно быть устроено немного иначе, и наглядное свидетельство тому – развитая западная практика инвестирования. Сегодня один из ключевых гарантов интересов инвестора в Азербайджане – это Центральный банк. Правда, поручительство государства в основном распространяется на облигации, тем не менее, деятельность всех структур, задействованных в этом процессе, включая депозитария, где хранятся ценные бумаги, организатора торгов в лице Бакинской фондовой биржи, эмитента, выпускающего эти бумаги и инвестиционную компанию, регулируются Центральным банком.

Есть закон, запрещающий выпуск облигаций при недостаточности капитала. До того, как эмитент выпустит облигации, его финансовое состояние, соотношение должников и кредиторов, платежеспособность тщательно проверяются.

Естественно, могут возникнуть определённые форс-мажорные ситуации, но они присущи в целом той объективной реальности, в которой мы существуем и не противоречат основополагающим принципам, на которых зиждется вся финансовая система.

В то же время хочется верить, что лицо, желающее приобрести статус инвестора, не станет действовать вслепую, а будет изучать эти процессы достаточно глубоко.

Для меня инвестиционная деятельность очень тесно связана с финансовой грамотностью. Недавние истории с мошенничеством по поводу криптовалюты фактически показали, что несмотря на всю многолетнюю кропотливую деятельность инвестиционных компаний, шаг за шагом доводящей до сведения широкой аудитории информацию, понадобилось очень мало усилий, чтобы сбить людей с толку.

На самом деле, не хотелось бы обесценивать сам инструмент, а именно сосредоточиться на том, как заманчивые обещания могут привести к таким негативным последствиям. Если мы на протяжении многих лет стараемся вытеснить из сознания людей устойчивые ассоциации между ценными бумагами и приватизационными чеками и финансовыми пирамидами, сегодня, сталкиваясь с подобной ситуацией, мы фактически начинаем свои усилия с нуля.

С другой стороны, у нас нет цели агрессивного завоевания рынка. Мы как часть макроэкономики совершаем последовательные шаги и предпочитаем поступательное развитие, опираясь на поддержку со стороны государства.

- Какие меры могут привести к оживлению рынка капитала?

- Как показывает практика, лучшим способом стимулирования тех или иных процессов являются льготы. В качестве примера приведу ситуацию: участник ООО может быть освобожден от уплаты налога на прибыль, став акционером. Это привело к тому, что многие ООО преобразовались в ЗАО. Правда, это не повлекло массовых трансформаций на рынке, но тем не менее спровоцировало определенный процесс - у нас стало больше акционерных обществ. Однако в идеале мне представляется немного иная картина функционирования этих обществ: когда при помощи дополнительной эмиссии акционерное общество может привлечь финансовые средства. И тогда оно освобождается от обязанности платить проценты, работает и уплачивает дивиденды. Лично для меня реальное развитие рынка начнется в тот день, когда будет осуществлено IPO – публичная продажа акций. И для этого мы делаем все, что от нас зависит.

- Развитие экономики обусловило появление новых понятий. Одним из самых стремительно набирающих обороты среди них являются цифровые активы, которые называют уникальным идентификатором. Какова правовая защита и регулирование цифровых активов?

- К большому сожалению, подобного закона, который мог бы взять под свою защиту правовые отношения в этой абсолютно новой для нас области, пока нет. Вместе с тем, по моему субъективному мнению, создать подобный правовой механизм регулирования будет нелегко, так как даже в тех странах, где он есть, он сформирован не полностью, и причина этому - специфика самого явления.

Например, смартконтракты, заключаемые на основе технологии блокчейна, автоматизированы и просты, эти алгоритмы фактически доведены до совершенства. Как бы смело это ни звучало, но я все же постараюсь озвучить свои мысли по этому поводу: инженеры и программисты настолько ювелирно проработали все грани этих процессов, что для правового регулирования практически не остается места.

- Позади остался еще один год. Расскажите о прогнозах и целях на год грядущий.

- Конечно, у компании много текущих целей, планы на год, пять, десять лет. Это развитие рынка ценных бумаг, привлечение инвесторов и т.д. В то же время есть цели, которые не теряют своей актуальности никогда, и среди них одна из важнейших – это повышение финансовой грамотности населения. Мы хотим, чтобы люди могли владеть как минимум базовыми знаниями в этой области, которые помогут им избежать всяких нежелательных ситуаций с участием недобросовестных лиц. Чтобы они были не только потребителями, но и становились инвесторами, меняли свое мышление, начинали изучать новые для себя процессы. Ведь недаром во многих странах распространена практика дарения ценных бумаг детям. Это делается с целью показать ребенку устройство мира, в том числе и мира финансов. Ведь инвестиции – это возможность быть независимым, обустроить свое будущее. Так что желаю всем нам в следующем году научиться планировать свое будущее, в том числе и с помощью инвестиций.