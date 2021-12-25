Афганским женщинам запретили путешествовать в одиночестве

Талибы ужесточили запреты на передвижение в одиночестве для афганских женщин. Об этом сообщает BBC News.

Согласно информации, талибы запретили женщинам поездки на дальние расстояние без сопровождения родственника-мужчины. Речь идет о расстоянии более 72 км. Они также призвали владельцев транспортных средств и таксистов отказывать женщинам в услугах, если они не носят хиджаб.

Ранее в районе Мукур афганской провинции Газни талибы запретили врачам оказывать помощь больным женщинам, которых вместо родственника-мужчины сопровождают в больницу родственницы-женщины.