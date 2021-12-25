В Карабахе выявлены лица с незаконным оружием и боеприпасами
В ходе проверок на контрольных постах, созданных сотрудниками отдела полиции Джебраильского района, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у нескольких лиц незаконно приобретенное оружие.
Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в отношении указанных лиц были приняты предусмотренные законом меры.
Обнаруженное оружие и боеприпасы (1 автомат, 2 гранаты, 4 головки минометных снарядов, 1 метательное устройство, 1 сундук и 1 749 патронов различного калибра) были переданы по назначению.