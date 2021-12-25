Убившие спецназовца в России армяне получили крупные сроки

"Признать Ходжояна виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "б" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30. п. п. "а", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в приговоре.

Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые, как установил суд, держали Белянкина в момент убийства, а также участвовали в избиении двух врачей-реаниматологов, получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно.

В ночь на 2 июня 2019 года бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе. В результате драки Белянкин был смертельно ранен в область сердца и умер в течение нескольких минут, еще один мужчина был тяжело ранен в живот. В рамках уголовного дела были арестованы и содержатся в СИЗО Артур Акобян, Сергей Ходжоян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны, гендиректор строительной компании Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, управляющий магазином Рудик Манукян и граждане Армении Саак Саакян и бармен Нарек Степанян. Как установило позже следствие, именно Ходжоян нанес удар ножом одному из потерпевших, а также убил Белянкина.