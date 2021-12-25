США пошли на попятную: просят у Китая визы своим чиновникам на Олимпиаду

США направили Китаю заявку на получение виз для некоторых американских чиновников, которые, несмотря на ранее объявленный дипломатический бойкот, намерены посетить зимнюю пекинскую Олимпиаду. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

"Мы получили заявку от американской стороны на получение виз для официальных лиц США. В ответ на эту заявку, касающуюся правительственной делегации Соединенных Штатов, мы будем действовать в соответствии с международными правилами. Китай рассмотрит данный вопрос на основе принципа взаимности", - отметил он.

Чжао Лицзянь напомнил, что ранее Вашингтон, не дождавшись приглашения от Пекина на посещение Олимпиады, объявил, что американские чиновники на нее не поедут: "Мы в очередной раз настаиваем, чтобы США действовали в соответствии с олимпийским духом и прекратили политизацию, перестали делать заявления, чтобы подорвать зимние Игры в Пекине".