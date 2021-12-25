Министр обороны Азербайджана созвал командование

Пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщает, что в совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие уполномоченные офицеры.

На Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Закир Гасанов довел до участников совещания задачи, поставленные перед азербайджанской армией президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым в ходе визита в поселок Гадрут.

На совещании была проанализирована текущая ситуация на государственной границе и территориях временного дислоцирования российского миротворческого контингента. Министр отдал приказ улучшить служебно-боевую деятельность, повысить бдительность в предстоящие праздничные дни.

Положительно оценив проводимые в войсках учения, в целях дальнейшего повышения боеспособности подразделений министр поручил провести различные учения и практические занятия в соответствии с условиями реального боя в дневное и ночное время.

Была подчеркнута необходимость уделить пристальное внимание материально-техническому и инженерному обеспечению подразделений в связи с зимним периодом, в том числе улучшению условий службы и усилению медицинского обеспечения личного состава, отмечена важность своевременного обеспечения военнослужащих теплой одеждой и питанием.

Министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам по планомерному ведению воспитательной работы, дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологического обеспечения войск в целях их постоянной готовности к выполнению боевых задач.