Убившая мужа Бабаева освобождена в зале суда

Суд переквалифицировал статью УК 120.1 (умышленное убийство), по которой обвинялась С.Бабаева, на статью 123 УК (убийство с превышением предела необходимой самообороны).

Завершился судебный процесс по уголовному делу Севды Бабаевой, обвиняемой в убийстве мужа. На заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор.

По этой статье С.Бабаева была приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. В связи с Актом об амнистии, принятым в Азербайджане по случаю Дня Победы, она была освобождена в зала суде.

Отметим, в прокуратуру Гарадагского района поступила информация о том, что 21 апреля примерно в 20:00 на территории поселка Локбатан Эльвину Панах оглу Аскерзаде были нанесены ножевые ранения, в результате чего он скончался.

В ходе предварительного расследования появились обоснованные подозрения в том, что Э.Аскерзаде ножевые ранения на почве конфликта нанесла его супруга Севда Расим гызы Бабаева.

По факту в прокуратуре Гарадагского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

С.Бабаева была задержана в качестве подозреваемой и привлечена к следствию.