Снежный коллапс в Японии: пробки на дорогах, отмена поездов наш обзор
Помимо пандемии, не утихающей на планете, стихия проверяет на прочность людей и зимними условиями, которые в разных концах Земли радикально отличаются. Если в США прогнозируют теплую зиму, то на другом полушарии страны борются с мощными снежными заносами.
Сильный снегопад вызвал пробки на дорогах, отмену рейсов и нарушение работы поездов в центральной Японии в понедельник, при этом в некоторых районах были зафиксированы рекордные сугробы. От этого страдают прежде всего частные владельцы домов, оказавшиеся один на один, лицом к лицу со стихией.
По данным Kansai Electric Power, более 3 200 домохозяйств в этом регионе остались без электричества. А официальные лица ранее предупреждали, что одномоментно ожидается выпадение большого количества снега.
Официальный представитель правительства Хирокадзу Мацуно сообщил, что пока не было подтверждено никаких травм или смертей из-за морозной погоды. «Сильные перепады атмосферного давления в зимний период обычно вызывают обильные снегопады. Это происходит в основном вдоль побережья Японского моря от севера до запада Японии, а в некоторых районах в таких случаях наблюдаются рекордные снегопады», - сказал Х. Мацуно.
По данным метеорологов, ожидается, что количество снега увеличится… Потому по-прежнему требуется повышенная осторожность и бдительность», пишет AFP.
По словам представителя правительства Японии, главная дорога в районе Сига была закрыта «из-за застрявших транспортных средств». Во впечатляющих видеосюжетах по телевидению были показаны длинные очереди застрявших автомобилей, которые позже начали движение. По сообщениям информационных агентств, пробка на одной из автодорог возникла, когда один из грузовиков занесло на скользкой трассе возле города Хиконе. Там за последние сутки, до утра понедельника выпало 68 сантиметров снега — это в 30 раз больше, чем в среднем, сообщает государственная телекомпания NHK.
По данным той же телекомпании, за ночь на местной железнодорожной ветке в регионе около 200 пассажиров поезда застряли из-за снегопада. На одной из фотографий, сделанной из вагона, и размещенной в Twitter, виден огромный слой снега, который намело между двумя открытыми дверями вынужденного остановиться поезда.
Jiji Press сообщает, что снежный коллапс серьезно задел железнодорожную транспортную систему Японии: сообщается, что около 130 внутренних рейсов поездов были отменены в воскресенье из-за снегопада, а в понедельник телекомпания NHK сообщила еще о 50 отменах.