Отдел международной информации и политики 16:57

Помимо пандемии, не утихающей на планете, стихия проверяет на прочность людей и зимними условиями, которые в разных концах Земли радикально отличаются. Если в США прогнозируют теплую зиму, то на другом полушарии страны борются с мощными снежными заносами. Сильный снегопад вызвал пробки на дорогах, отмену рейсов и нарушение работы поездов в центральной Японии в понедельник, при этом в некоторых районах были зафиксированы рекордные сугробы. От этого страдают прежде всего частные владельцы домов, оказавшиеся один на один, лицом к лицу со стихией.

По данным Kansai Electric Power, более 3 200 домохозяйств в этом регионе остались без электричества. А официальные лица ранее предупреждали, что одномоментно ожидается выпадение большого количества снега. Официальный представитель правительства Хирокадзу Мацуно сообщил, что пока не было подтверждено никаких травм или смертей из-за морозной погоды. «Сильные перепады атмосферного давления в зимний период обычно вызывают обильные снегопады. Это происходит в основном вдоль побережья Японского моря от севера до запада Японии, а в некоторых районах в таких случаях наблюдаются рекордные снегопады», - сказал Х. Мацуно. По данным метеорологов, ожидается, что количество снега увеличится… Потому по-прежнему требуется повышенная осторожность и бдительность», пишет AFP.