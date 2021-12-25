Генерал Ровшан Акперов остался надолго в тюрьме
Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, арестованного по обвинению в убийстве бизнесмена Эльчина Алиева в Украине .
На процессе под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Ильгара Мургузова жалоба бывшего командира соединения не была удовлетворена. Решение Бакинского военного суда оставлено в силе.
Отметим, Бакинским военным судом Р.Акперову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Статья 12.1, 221.3 (хулиганство) Уголовного кодекса, по которой также обвиняется Акперов, исключена из обвинения.
Напомним, Р.Акперов обвиняется в убийстве 29-летнего азербайджанца Эльчина Алиева. Инцидент произошел в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года возле кафе «Сикора» в городе Киев.