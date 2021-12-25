17:08

В связи со 103-летием создания Министерства труда и социальной защиты населения состоялась презентация второго издания книги-альбома «Инвалидность не приговор». В мероприятии, проведенном в Центре инклюзивного развития и творчества DOST, приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр образования Эмин Амруллаев, министр культуры Анар Керимов, депутаты, деятели культуры и искусства, талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья. В фойе центра прошла выставка картин людей с ограниченными возможностями, посвященная итогам Года Низами Гянджеви. Представленные на выставке произведения посвящены великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви, его творчеству.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для развития творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями в Центре инклюзивного развития и творчества DOST. На презентации книги-альбома Сахиль Бабаев рассказал об истории министерства, пройденном пути развития, основных направлениях социальной политики, осуществляемой в Азербайджане. Министр особо подчеркнул роль Центра инклюзивного развития и творчества DOST, открытого в октябре 2021 года при участии президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой, в интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Сахиль Бабаев отметил, что этот центр, созданный по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, является самым большим инклюзивным пространством для творчества и развития лиц с инвалидностью и других уязвимых групп на Южном Кавказе.

Бабаев проинформировал участников о мероприятиях по выявлению талантов и способностей инвалидов и их интеграции в общество. Было отмечено, что в этом году также было проведено 10 распродаж-выставок работ людей с инвалидностью, XI Общереспубликанская выставка-конкурс творчества таких граждан. За прошедший период при поддержке министерства были подготовлены и организованы различные спектакли с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведена пропаганда их творческого потенциала в обществе, различные проекты, пропагандирующие социальную инклюзивность. Как проект министерства в декабре 2018 года была издана 278-страничная книга-альбом «Инвалидность не приговор». Первая публикация охватывала информацию о 60 талантливых жителях социальных учреждений. Новое, второе издание книги-альбома на азербайджанском и английском языках также содержит информацию о творческом потенциале лиц с ограниченными возможностями.