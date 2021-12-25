Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 17:11

Если на свете и есть абсолютное зло, то это азартные игры - единственная отрасль экономики, не приносящая никакой пользы! Поскольку все остальное, что функционирует в этом мире, хоть чем-то, но полезно… Вершина экономической пирамиды – это, конечно, производство. И чем оно сложнее и технологичнее, тем больше пользы приносит обществу. Ибо для того, чтобы производить что-то стоящее, необходимы дипломированные инженеры, технологи, контролеры качества, квалифицированные мастера (то, что раньше гордо называлось «рабочим классом). Вот почему далеко не все даже очень богатые страны справляются с задачами масштабной индустриализации. Есть бизнес рангом пониже – торговля и импорт Это та самая область экономики, которую между собой мы пренебрежительно называем «купи-продай». Она, как известно, также ничего не производит и особой квалификации от занятой в этой сфере людей не требует. За исключением разве что фундаментально образованных директоров по маркетингу транснациональных корпораций. Конечно, не все в этой сфере так просто, не все укладывается в понятную каждому обывателю схему «купил в одном месте, добавил маржу прибыли и продал в другом». И все же, согласитесь: одно дело организовать систему продажи пусть даже в самой современной торговой сети и совсем другое - наладить с нуля производство современных автомобилей. Тем не менее импортеры и торговцы выполняют важнейшую экономическую функцию: они удовлетворяют потребительский спрос, и это – бесспорная польза. И в самом деле, кто сегодня может представить себе нашу жизнь без ресторанов, салонов красоты, службы доставки, без отелей, в которых мы отдыхаем в отпуске?..

Таким образом, единственным сектором экономики, который не дает обществу ровным счетом ничего, а забирает у него сверх всякой меры, является игорный бизнес - паразитическая по своей природе отрасль, которая ничего не производит, ничего не импортирует, не требует высокой квалификации, не готовит кадры, не формирует культуру труда, в общем не делает ничего полезного. Деньги, которые могли бы быть инвестированы в бизнес, в приобретение движимого-недвижимого имущества, просто в создание для людей более достойных условий жизни, уходят в никуда, проваливаются в черную дыру карманов «королей казино», не оставляя за собой ни одного позитивного следа. При это следует понимать разницу между организацией игорного бизнеса в развитых государствах и в странах, которые застряли в переходном периоде. Ни для кого не секрет, что, посещая казино или залы игральных автоматов, прагматичные европейцы и американцы не ставят перед собой целью разбогатеть, сорвав вожделенный «джек-пот». Их главный принцип – оставить владельцам игорных заведений столько, сколько самим игрокам не жалко потерять. Теоретически все прекрасно понимают: чтобы выиграть в казино, надо для начала его купить. В противном случае, выиграв раз или два более или менее значительную сумму, в дальнейшем вы будете проигрывать раз за разом, пока не останетесь нищим. Вот почему среднестатический британец заранее ассигнует на игру за рулеточным столом фунтов 100, не больше. Выиграет – замечательно, проиграет – что ж, это всего лишь 100 фунтов, не разорится.

Что же касается стран в экономическом отношении не очень развитых, то здесь картина диаметрально противоположная. Люди играют с таким отчаянным ожесточением, словно завтрашний день никогда не наступит. С зеленого сукна игрального стола бесследно исчезают целые состояния, проданные квартиры, заложенные автомобили, сданные в ломбард семейные драгоценности и обручальные кольца. Типичная мантра постсоветского игромана, который, не имея в кармане ни гроша, берет кредит под людоедский процент и бормочет себе под нос: «Ну вот, в последний раз сыграю, верну долги, и все - завяжу!..» Увы, этот «последний раз» может длиться годами, в итоге целые семьи остаются на улице. У «хомо постсоветикус» серьезные проблемы с умением держать себя в руках и противостоять разрушительным инстинктам. Понятие «хочу» у голландца или немца – это одно, «хочу» у «постсовка» – совсем другое. Способность обуздывать эмоции и подавлять желания, ведущие в пропасть, – это не про них. Потому что инфантильность – это генетическая черта граждан всех слаборазвитых стран, которые даже в пенсионном возрасте остаются детьми. Хочу – и все тут! Впрочем, азартные игры – не единственное абсолютное зло, с которым вынуждены сосуществовать поколения XXI века. Понятно, что все страны хотят строить экономику на основе высоких технологий, создавать заводы по опреснению морской воды и выпускать крупнотоннажные танкеры. Но не всем это дано. А потому многие страны, которым в XIX веке не повезло с научно-техническим прогрессом и первыми в истории человечества мануфактурами, вынуждены сегодня зарабатывать кто чем может. В том числе и игорным бизнесом. Нельзя уничтожить дракона, надо его взять под контроль Человек, как известно, – существо азартное, и справиться с этой страстью, доводящей порой до безумия, пока еще никому не удалось. И дикари, и цивилизованные люди одинаково подвержены этой напасти. Разница лишь в том, что вторые, в отличие от первых, могут дозировать свой азарт. Вот почему еще со времен, когда римские легионеры проигрывали в кости последние сестерции, и по сей день игорный бизнес постоянно эволюционирует в поисках еще более действенных физических и психологических средств, «воспламеняющих» человеческий азарт. В результате цивилизованный мир пришел к выводу: коль скоро игромания это естественное и неотвратимое зло, то по крайней мере следует научиться его контролировать и держать в узде. Как известно, не так давно в Азербайджане стали звучать предложения об открытии в освобожденном от оккупации Карабахе сети казино и игральных залов. Вопрос, конечно, тонкий, особенно если учесть, что наладить в разоренном войной регионе производство смартфонов и микрочипов удастся не скоро. Словом, тот самый случай, когда в ответ на предложения превратить Карабах в южнокавказский аналог Макао многие спрашивают: «А почему бы и нет?»