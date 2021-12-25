Открыть в Карабахе казино или нет? вокруг инициативы депутата Гудрата Гасангулиева
Если на свете и есть абсолютное зло, то это азартные игры - единственная отрасль экономики, не приносящая никакой пользы! Поскольку все остальное, что функционирует в этом мире, хоть чем-то, но полезно…
Вершина экономической пирамиды – это, конечно, производство. И чем оно сложнее и технологичнее, тем больше пользы приносит обществу. Ибо для того, чтобы производить что-то стоящее, необходимы дипломированные инженеры, технологи, контролеры качества, квалифицированные мастера (то, что раньше гордо называлось «рабочим классом). Вот почему далеко не все даже очень богатые страны справляются с задачами масштабной индустриализации.
Есть бизнес рангом пониже – торговля и импорт
Это та самая область экономики, которую между собой мы пренебрежительно называем «купи-продай». Она, как известно, также ничего не производит и особой квалификации от занятой в этой сфере людей не требует. За исключением разве что фундаментально образованных директоров по маркетингу транснациональных корпораций.
Конечно, не все в этой сфере так просто, не все укладывается в понятную каждому обывателю схему «купил в одном месте, добавил маржу прибыли и продал в другом». И все же, согласитесь: одно дело организовать систему продажи пусть даже в самой современной торговой сети и совсем другое - наладить с нуля производство современных автомобилей.
Тем не менее импортеры и торговцы выполняют важнейшую экономическую функцию: они удовлетворяют потребительский спрос, и это – бесспорная польза. И в самом деле, кто сегодня может представить себе нашу жизнь без ресторанов, салонов красоты, службы доставки, без отелей, в которых мы отдыхаем в отпуске?..
Таким образом, единственным сектором экономики, который не дает обществу ровным счетом ничего, а забирает у него сверх всякой меры, является игорный бизнес - паразитическая по своей природе отрасль, которая ничего не производит, ничего не импортирует, не требует высокой квалификации, не готовит кадры, не формирует культуру труда, в общем не делает ничего полезного. Деньги, которые могли бы быть инвестированы в бизнес, в приобретение движимого-недвижимого имущества, просто в создание для людей более достойных условий жизни, уходят в никуда, проваливаются в черную дыру карманов «королей казино», не оставляя за собой ни одного позитивного следа.
При это следует понимать разницу между организацией игорного бизнеса в развитых государствах и в странах, которые застряли в переходном периоде.
Ни для кого не секрет, что, посещая казино или залы игральных автоматов, прагматичные европейцы и американцы не ставят перед собой целью разбогатеть, сорвав вожделенный «джек-пот». Их главный принцип – оставить владельцам игорных заведений столько, сколько самим игрокам не жалко потерять.
Теоретически все прекрасно понимают: чтобы выиграть в казино, надо для начала его купить. В противном случае, выиграв раз или два более или менее значительную сумму, в дальнейшем вы будете проигрывать раз за разом, пока не останетесь нищим. Вот почему среднестатический британец заранее ассигнует на игру за рулеточным столом фунтов 100, не больше. Выиграет – замечательно, проиграет – что ж, это всего лишь 100 фунтов, не разорится.
Что же касается стран в экономическом отношении не очень развитых, то здесь картина диаметрально противоположная. Люди играют с таким отчаянным ожесточением, словно завтрашний день никогда не наступит. С зеленого сукна игрального стола бесследно исчезают целые состояния, проданные квартиры, заложенные автомобили, сданные в ломбард семейные драгоценности и обручальные кольца.
Типичная мантра постсоветского игромана, который, не имея в кармане ни гроша, берет кредит под людоедский процент и бормочет себе под нос: «Ну вот, в последний раз сыграю, верну долги, и все - завяжу!..»
Увы, этот «последний раз» может длиться годами, в итоге целые семьи остаются на улице.
У «хомо постсоветикус» серьезные проблемы с умением держать себя в руках и противостоять разрушительным инстинктам. Понятие «хочу» у голландца или немца – это одно, «хочу» у «постсовка» – совсем другое. Способность обуздывать эмоции и подавлять желания, ведущие в пропасть, – это не про них. Потому что инфантильность – это генетическая черта граждан всех слаборазвитых стран, которые даже в пенсионном возрасте остаются детьми. Хочу – и все тут!
Впрочем, азартные игры – не единственное абсолютное зло, с которым вынуждены сосуществовать поколения XXI века.
Понятно, что все страны хотят строить экономику на основе высоких технологий, создавать заводы по опреснению морской воды и выпускать крупнотоннажные танкеры. Но не всем это дано. А потому многие страны, которым в XIX веке не повезло с научно-техническим прогрессом и первыми в истории человечества мануфактурами, вынуждены сегодня зарабатывать кто чем может.
В том числе и игорным бизнесом.
Нельзя уничтожить дракона, надо его взять под контроль
Человек, как известно, – существо азартное, и справиться с этой страстью, доводящей порой до безумия, пока еще никому не удалось. И дикари, и цивилизованные люди одинаково подвержены этой напасти. Разница лишь в том, что вторые, в отличие от первых, могут дозировать свой азарт.
Вот почему еще со времен, когда римские легионеры проигрывали в кости последние сестерции, и по сей день игорный бизнес постоянно эволюционирует в поисках еще более действенных физических и психологических средств, «воспламеняющих» человеческий азарт. В результате цивилизованный мир пришел к выводу: коль скоро игромания это естественное и неотвратимое зло, то по крайней мере следует научиться его контролировать и держать в узде.
Как известно, не так давно в Азербайджане стали звучать предложения об открытии в освобожденном от оккупации Карабахе сети казино и игральных залов. Вопрос, конечно, тонкий, особенно если учесть, что наладить в разоренном войной регионе производство смартфонов и микрочипов удастся не скоро. Словом, тот самый случай, когда в ответ на предложения превратить Карабах в южнокавказский аналог Макао многие спрашивают: «А почему бы и нет?»
Да потому, что для этого необходимо выполнить ряд условий.
Первое. Если вы действительно хотите, чтобы казино привлекали богатых иностранцев, но при этом не превращали в кошмар жизнь местных граждан, необходимо пойти на такую антидемократичную меру, как жесткий запрет на посещение казино в отношении граждан Азербайджана. И такой штраф за нарушение этого запрета, после которого владелец казино будет не меньше года передвигаться исключительно на общественном транспорте.
Второе. Вопреки существующему мнению крупные казино – не самая большая опасность. Поскольку в основном они работают на богатых иностранцев и местных толстосумов, с которых, как говорится, не убудет. В такие крупные заведения люмпен-пролетариату, молодежи, живущим в долг бездельникам, получателям социальной помощи вход закрыт наглухо – у них не хватит денег даже на первую ставку.
Наибольшую опасность с социальной точки зрения представляют мелкие игорные объекты, всевозможные слот-клубы. Именно сюда простой люд приходит проиграть последние деньги в надежде сорвать куш. Ну и тотализаторы, естественно, которые иностранцам даром не нужны.
Отсюда вывод: можно развивать крупную игорную индустрию, но ни в коем случае нельзя давать оперативный простор мелким заведениям, гнездящимся в подземных переходах, в жилых районах, рядом с магазинами и рынками, где они поджидают не богатых иностранных туристов, а школьников, студентов и мелких рыночных торговцев.
И наконец, третье. Я уже говорил, что если в мире и существует абсолютное зло, то это - азартные игры. Но если есть высшее проявление абсолютного зла, то это - онлайн-игры, которые не создают рабочих мест, не арендуют помещения, не платят налоги. Они, как тени, которые мы вроде бы видим, но которых на самом деле нет.
Онлайн-игорный бизнес необходимо закрывать всеми имеющимися средствами. Насколько мне известно, в Азербайджане против онлайн-казино задействованы финансовые рычаги, в Грузии несколько дней назад принят закон, жестко регулирующий онлайн-казино, и введен запрет на участие в играх сотрудников госструктур и получателей социальной помощи.
Словом, горький опыт лояльного отношения к игорному бизнесу на постсоветском пространстве есть почти у всех. Равно как и понимание того, что если нельзя уничтожить дракона, то следует хотя бы приручить его и жестко контролировать.