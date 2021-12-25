Националиста и скинхеда Максима Марцинкевича, известно как «Тесак», «унизили» в тюрьме. Об этом сообщили в Gulagu.net.

Основатель проекта Владимир Осечкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что правозащитники проверяют появившуюся информацию об «унижениях» националиста «Тесака» в тюрьме.

«Мы пока только проверяем эту информацию. Такая информация пришла, что его подвергли унижениям в красноярских учреждениях УФСИН, и уже дальше везли его по этапу с самым низким социальным статусом на тот момент. Информация очень важная, и мы уточняем, собираем пока информацию, отсматриваем архивы, документы», - сказал он.