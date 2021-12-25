В Шеки скорая с COVID-больным попала в ДТП: есть пострадавшие
Автомобиль скорой помощи, перевозивший из Гаха в Гобустанский район пациента с коронавирусом, попал в ДТП, передает АПА.
ДТП произошло сегодня около 16:00 в городе Шеки на улице Салмана Мумтаза.
Автомобиль скорой медицинской помощи, управляемый жителем Гахского района Амираном Байрамашвили, 1988 года рождения, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате пострадали водитель автомобиля скорой помощи и пациент с коронавирусом, которого перевозили для лечения в Гобустанский район из города Гах.
Ведется расследование.