В Конгрессе США проверят звонки Трампа

Комитет Конгресса США, расследующий штурм Капитолия, проверит звонки экс-президента Дональда Трампа в отель Willard, сделанные перед беспорядками 6 января, передает РИА Новости.

"Все верно", - заявил глава комитета Бенни Томпсон в ответ на вопрос британской газеты Guardian о том, намерен ли комитет проверить телефонные разговоры.

Издание со ссылкой на источники также сообщает, что комитет может вызвать для дачи показаний бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани.