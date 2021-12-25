Сотни граждан Азербайджана вернулись из России
В связи с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом обеспечивается возвращение в страну граждан Азербайджана, оставшихся в России, передает АПА.
Согласно информации, этот процесс проводится уже несколько дней.
Граждане, въезжающие в страну через КПП «Самур», сдают тест на коронавирус и помещаются на однодневный карантин в Губе. Граждане, чьи результаты теста оказываются отрицательными, выписываются домой.
Отмечается, что процесс, который продолжается уже 6 дней, планируется завершить сегодня. В целом обеспечено возвращение в страну около 600 граждан.