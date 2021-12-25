Депутат Эльданиз Салимов приговорен к тюремному сроку
В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова, сообщает haqqin.az.
Решением суда Э.Салимов приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения.
Напомним, 29 июля депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане «Старый двор» в Хачмазе применил насилие в отношении сотрудника МВД. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. Затем парламент на основании представления Генпрокуратуры лишил Э.Салимова депутатской неприкосновенности. Решением Бинагадинского районного суда в отношении Эльданиза Салимова была избрана мера пресечения в виде ареста.