«Азеригаз» предупреждает: в некоторых районах временно не будет газа

С целью предотвращения утечки на магистральном газопроводе Азадкенд - Имишли во вторник, 28 декабря, с 11:00 часов начнутся ремонтные работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Азеригаз».

Сообщается, что до завершения ремонтных работ в газоснабжении Имишлинского района полностью, а также некоторых частей Саатлинского и Сабирабадского районов возникнет перерыв.

«Восстановление подачи газа запланировано на вторую половину того же дня до 17:00», - отмечается в заявлении ПО «Азеригаз».