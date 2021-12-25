Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:35

В середине ноября председатель Центробанка Эльман Рустамов в ходе обсуждений проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год в Милли Меджлиса отметил, что влияние на рост цен на продукты питания оказали глобальная потребность, увеличение расходов на топливо, удобрения и логистику. Но при этом, по его словам, инфляционные ожидания в экономике остаются на приемлемом уровне. Но уже через месяц Центробанк повысил свою учетную ставку с 7% до 7,25%. Инфляционные ожидания все же, видимо, оказались выше приемлемого уровня. Насколько откровенен был главный банкир страны в ноябре трудно сказать. Он сам не раз до этого ссылался на глобальную инфляцию, которая растет как на дрожжах из месяца в месяц, но в то же время утверждал, что власти к этому готовы, для борьбы с ростом цен принимаются разные меры. Главное, чего опасается Рустамов – это долгосрочное падение цен на нефть, что неминуемо приведет к дефициту платежного баланса и может повлиять на курс маната. В то же время он всячески отрицает возможную девальвацию маната, для чего в стране нет предпосылок.

Но Азербайджан - глубоко интегрированная в мировую экономику страна, происходящие события на глобальном рынке не могут обойти нашу страну стороной. А происходят вокруг процессы, которые не сулят мировой экономике, а следовательно, и нашей, ничего хорошего. Много говорят самые известные специалисты о политических, военных и экономических процессах, которые вовсе не способствуют развитию экономики. Более того, на фоне растущей инфляции негативные процессы еще более потянут ее вниз. Но, как гласит истина, человек может перетерпеть любые лишения и трудности, кроме одной – испытания хлебом. Да, можно не покупать автомобили, обойтись старым костюмом, но без хлеба и ряда продуктов первой необходимости человек физически не сможет прожить долгое время. А хлеб и продукты первой необходимости, как назло, дорожают больше других. И никакие объяснения вроде роста потребности, неурожайности, наступления новой волны коронавируса, подорожания транспортных расходов и логистики рядовыми гражданами просто не воспринимаются. Правда, пока люди особого волнения не проявляют, но недовольство и критику в адрес правительства можно услышать во многих странах. Недовольны инфляцией, конечно, и в Азербайджане, но у нас она пока не так сильно проявляется. Но и это не дает основания ставить население в известность об истинном положении проблемы в мире. А она не обходит даже самые развитые страны. Возьмем, к примеру, педантичную и прагматическую Германию. В ноябре этого года цены на продукты здесь повысились по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года на 4,5%. Но общий показатель несколько обманчив. Так, масла подорожали на 11%, молочные продукты и яйца – на 6,4%. Но и это еще цветочки. Сильно подорожали основные продукты питания: пшеница – на 33%, а картофель – на 35,5%. Мы не раз писали о сильной инфляции в братской Турции. А как же не расти ценам на остальные товары, если тонна пшеницы в настоящее время здесь продается за 2450 лир (297 долларов) против установленной Офисом земельных продуктов цены в 2450 лир (196 долларов). Разница в 100 долларов на тонне ощутимая. В то же время стоимость тонны импортируемой в настоящее время из России пшеницы составляет 340-350 долларов. И рынок должен плясать под эту ставку.