Лукашенко может стать председателем Всебелорусского собрания

Президент Беларуси Александр Лукашенко может занять пост председателя Всебелорусского народного собрания, что следует из проекта новой конституции страны, который был опубликован в понедельник, 27 декабря, на Национальном правовом портале для всенародного обсуждения.

Согласно документу, президент, занимающий эту должность «на дату вступления в силу изменений конституции может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания».

Также в проекте обновленного Основного закона говорится, что изменения, «ограничивающие количество сроков президента, вступают в силу со дня вступления в должность вновь избранного президента». Таким образом, число сроков, проведенных человеком на высшем посту до внесения изменений в конституцию, не учитывается.