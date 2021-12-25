Эльданиз Салимов перестал быть депутатом

Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены. Об этом в интервью Report сообщил секретарь Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Нурлан Гасанов.

По его словам, в соответствии с требованиями статьи 89 Конституции Азербайджана депутат лишается мандата и утрачивает свои полномочия в случае совершения преступления и вступления решения суда в законную силу.

Отметим, что сегодня по решению Сумгаитского суда по тяжким преступлениям Эльданиз Салимов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, 29 июля депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане «Старый двор» в Хачмазе применил насилие в отношении сотрудника МВД. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. Затем парламент на основании представления Генпрокуратуры лишил Э.Салимова депутатской неприкосновенности. Решением Бинагадинского районного суда в отношении Эльданиза Салимова была избрана мера пресечения в виде ареста.