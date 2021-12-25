Ицхак Герцог написал Ильхаму Алиеву: надеемся открыть посольство Азербайджана в Израиле
Президент Израиля Ицхак Герцог направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава Израиля отметил, что отношения между народами Азербайджана и Израиля такие же древние и крепкие, как и их история.
«Ваш народ - яркий пример мусульманско-еврейского сосуществования. В Азербайджане евреи, как братья и сестры, живут в мире и согласии. Неудивительно, что евреи азербайджанского происхождения имеют особую связь с вашим народом», - написал Герцог.
Президент Израиля подчеркнул, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан добился прогресса в экономическом развитии, финансовой стабильности и дипломатии.
«Ваши удивительные шаги в борьбе с пандемией коронавируса являются лишь одним из примеров эффективного руководства. Верю, что Азербайджан может сыграть решающую роль в нормализации связей в Каспийском регионе», - говорится в письме.
Ицхак Герцог также заявил, что надеется на открытие посольства Азербайджана в Израиле.
«Позвольте мне пригласить вас в Израиль. Также в этом году мы надеемся открыть посольство Азербайджанской Республики в Израиле. Это было бы естественным продолжением открытия торговых и туристических представительств Азербайджана», - заключил президент Израиля.