Ицхак Герцог написал Ильхаму Алиеву: надеемся открыть посольство Азербайджана в Израиле

Президент Израиля Ицхак Герцог направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Израиля отметил, что отношения между народами Азербайджана и Израиля такие же древние и крепкие, как и их история.

«Ваш народ - яркий пример мусульманско-еврейского сосуществования. В Азербайджане евреи, как братья и сестры, живут в мире и согласии. Неудивительно, что евреи азербайджанского происхождения имеют особую связь с вашим народом», - написал Герцог.

Президент Израиля подчеркнул, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан добился прогресса в экономическом развитии, финансовой стабильности и дипломатии.

«Ваши удивительные шаги в борьбе с пандемией коронавируса являются лишь одним из примеров эффективного руководства. Верю, что Азербайджан может сыграть решающую роль в нормализации связей в Каспийском регионе», - говорится в письме.