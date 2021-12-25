Операция МВД в торговом центре «Садарак» видео
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД провело масштабную операцию против оптовой продажи легковоспламеняющихся и пиротехнических средств в торговом центре «Садарак» в Гарадагском районе столицы.
В ведомстве отметили, что в ходе операции были задержаны жители Баку Ракиф Мирзоев, его сын Агиль Мирзоев и Сахиб Салахлы, которые организовали тайную продажу пиротехнических средств, обладающих высокой светоотражающей способностью.
При осмотре автомобилей этих лиц, а также мест хранения, используемых ими в качестве складов, было обнаружено большое количество пиротехнических средств, ввезенных контрабандным путем на территорию страны.
В своих показаниях они признались, что занимались продажей взрывчатых, легковоспламеняющихся и пиротехнических средств. По данному факту проводятся расследования в отношении каждого из них. Меры по задержанию других членов банды продолжаются.