Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД провело масштабную операцию против оптовой продажи легковоспламеняющихся и пиротехнических средств в торговом центре «Садарак» в Гарадагском районе столицы.

В ведомстве отметили, что в ходе операции были задержаны жители Баку Ракиф Мирзоев, его сын Агиль Мирзоев и Сахиб Салахлы, которые организовали тайную продажу пиротехнических средств, обладающих высокой светоотражающей способностью.