Москва: НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией

«НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией». Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, передает «РИА Новости».

По его словам, военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией.

«Римская декларация до сих пор остается в силе. В ней, в частности, определено, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия-НАТО в 2010 году в Лиссабоне», - сказал замминистра обороны России.