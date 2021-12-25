Кислородный кризис в Ставрополье: Азербайджан не оставил в беде

В Ставропольском крае сохраняется непростая эпидситуация, связанная с коронавирусом. Для лечения пациентов продолжают закупать кислород и необходимое оборудование. Очередная партия медицинской воздушной смеси поступит на новогодних праздниках — 110 тонн направили из Азербайджана. Об этом на брифинге в региональном правительстве рассказал министр имущественных отношений Ставрополья Виталий Зритнев.

По его словам, с Азербайджаном заключили договор на поставку сжиженного кислорода для медицинских целей в объёме тысячи тонн.

Зритнев отметил, что партию регион получит в начале января 2022 года.

Отметим, что на Ставрополье медицинский кислород производят крупнейшие химические предприятия «Невинномысский Азот» и «Ставролен», но собственных мощностей краю не хватает, поэтому недостающие объёмы газа в условиях пандемии коронавируса приходится завозить из других регионов.