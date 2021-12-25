Отдел международной информации и политики 21:30

Выход Великобритании из состава Евросоюза гулким эхом отдается вот уже год спустя. Прежде всего на территории самого Туманного Альбиона. И теперь многим британцам кажется, что это была поистине пиррова победа. По данным проведенного социологического исследования по заказу издания Observer, 60% граждан Великобритании оценивают пресловутый Brexit негативно. Впрочем, они же говорят об том, что он происходит гораздо хуже, чем ожидалось. Этот зондаж умонастроений проводил центр исследований общественного мнения Opinium. Согласно его результатам, 26 процентов британцев признали, что Brexit проходит до сегодняшнего дня тяжелее, чем они ожидали. В свою очередь, 35 процентов опрошенных ранее предполагали, что выход Великобритании из ЕС может происходить с проблемами — и в реальности их ожидания подтвердились. Всего только 14 процентов респондентов остались при мнении, что Brexit проходит лучше, чем ими ожидалось.

Напомним, что год тому назад Великобритания окончательно рассталась с Евросоюзом и вышла также из общего таможенного союза. Формально Brexit наступил 31 декабря 2020 года, но потом начался переходный период, в которой были обязательны для выполнения еще прежние условия. За несколько дней до «расставания» с семьей европейских народов Лондон и Брюссель с большим трудом согласовали совместный торговый договор, который был подписан в Рождество прошлого года. Несколько месяцев назад, как сообщал haqqin.az, возникли трения между Францией и Великобританией по вопросу вылова рыбы европейцами в прибрежных водах Британских островов, чуть не закончившийся вооруженным столкновением. Конфликт удалось погасить. И таких спорных точек после Brexit между королевством и Старым континентом остается все еще немало. А это значит, что простые граждане пожинают плоды рокового решения.