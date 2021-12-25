Крах идеи. Brexit год спустя: гладко было на бумаге... наш обзор
Выход Великобритании из состава Евросоюза гулким эхом отдается вот уже год спустя. Прежде всего на территории самого Туманного Альбиона. И теперь многим британцам кажется, что это была поистине пиррова победа. По данным проведенного социологического исследования по заказу издания Observer, 60% граждан Великобритании оценивают пресловутый Brexit негативно. Впрочем, они же говорят об том, что он происходит гораздо хуже, чем ожидалось.
Этот зондаж умонастроений проводил центр исследований общественного мнения Opinium.
Согласно его результатам, 26 процентов британцев признали, что Brexit проходит до сегодняшнего дня тяжелее, чем они ожидали. В свою очередь, 35 процентов опрошенных ранее предполагали, что выход Великобритании из ЕС может происходить с проблемами — и в реальности их ожидания подтвердились.
Всего только 14 процентов респондентов остались при мнении, что Brexit проходит лучше, чем ими ожидалось.
Напомним, что год тому назад Великобритания окончательно рассталась с Евросоюзом и вышла также из общего таможенного союза. Формально Brexit наступил 31 декабря 2020 года, но потом начался переходный период, в которой были обязательны для выполнения еще прежние условия.
За несколько дней до «расставания» с семьей европейских народов Лондон и Брюссель с большим трудом согласовали совместный торговый договор, который был подписан в Рождество прошлого года.
Несколько месяцев назад, как сообщал haqqin.az, возникли трения между Францией и Великобританией по вопросу вылова рыбы европейцами в прибрежных водах Британских островов, чуть не закончившийся вооруженным столкновением. Конфликт удалось погасить.
И таких спорных точек после Brexit между королевством и Старым континентом остается все еще немало. А это значит, что простые граждане пожинают плоды рокового решения.
Как сообщает британский журнал Observer, который заказал опрос, аж 42 процента персон, которые в референдуме по вопросу Brexit голосовали за выход, сейчас выражают свое негативное к этому отношение.
«Теперь мы видим, что значительная часть голосовавших за выход из Евросоюза настаивает, что дела идут в плохом направлении или как минимум хуже, чем ожидалось», - сказал Адам Драммонд из центра Opinium, добавив, что вместо двух отдельных групп - противников и сторонников Brexit, группа былых сторонников развода с ЕС теперь еще больше разделена.
В течение последних месяцев последствия Brexit стали британцам все более очевидны самым убийственным образом: пустые полки супермаркетов, нехватка топлива на заправках и нехватка водителей для тяжелых грузовиков. Перед Brexit водители фур в основном были из стран Восточной Европы, однако процесс расставания Великобритании с ЕС прекратил свободу передвижения рабочей силы из-за границ королевства.
Точно так же - и в других отраслях экономики Великобритании ощущается острая нехватка рабочих рук. А где их взять для более быстрого восстановления экономики, на Даунинг стрит, 10, не могут пока дать ответа. Тем более что сейчас Туманный Альбион, помимо этих проблем, отчаянно борется с волной суперзаразного штамма Omicron.