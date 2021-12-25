Назван необычный симптом «омикрона»
Кожная сыпь может указывать на заражение "омикроном", написали журналисты британской газеты Daily Express, изучившие данные приложения ZOE COVID Study.
"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", - говорится в статье. Уточняется, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени.
Медицинская компания ZOE совместно с врачами и учеными из британских университетов разработала приложение, в котором люди с подтвержденным омикрон-штаммом коронавируса добровольно описывали симптомы.
Согласно новому анализу данных из приложения ZOE, в Британии в последнее время возросло число случаев, в которых симптомы заражения "омикроном" совпадали с симптомами обыкновенной простуды.
Ранее к признакам инфицирования "омикроном" также относили заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.