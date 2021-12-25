Армения лидирует в антирейтинге по безработице
Армения заняла первое место в антирейтинге по уровню безработицы среди стран бывшего СССР за 2020 год, составив 20,2%, передает Sputnik.
На второй позиции расположилась Грузия с 12,1%, на третьей Украина с 9,5%.
Азербайджан расположился на 9-м месте, с уровнем безработицы в 6,3% от экономически активного населения. Уровень безработицы в России составил 5,7%.
Самый же низкий уровень из всех стран бывшего СССР пришелся на Туркменистан. Уровень безработицы в Туркменистане за 2020 год составил 4,4%.