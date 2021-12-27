Фирдовси Умудов стал президентом клуба ФОТО
Сегодня состоялось представление нового президента волейбольного клуба «Серхедчи» - начальника спортивного отдела Спортивного олимпийского центра «Серхедчи», заслуженного тренера Азербайджана полковник-лейтенанта Фирдовси Умудова.
Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за освобождение наших земель.
Далее со вступительным словом выступил глава Спортивного олимпийского центра «Серхедчи» Эльшан Мирзоев. Он заявил, что назначение Фирдовси Умудова станет успешным для волейбольной команды.
«Сегодня Фирдовси Умудов назначен президентом волейбольного клуба «Серхедчи». После обсуждений с главой Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым и президентом Федерации волейбола Азербайджана Джавидом Гурбановым было принято решение, чтобы «Серхедчи» принял участие в чемпионате Азербайджана. Эльчин Гулиев одобрил назначение Фирдовси Умудова на должность президента. Умудов в спорте не чужой человек. Вы всегда можете поделиться с ним своими проблемами. Он всегда будет рядом с вами. Наша цель – поддерживать молодых спортсменов, растить их для страны. «Серхедчи» всегда будет бороться за самые высокие места», - заявил Эльшан Мирзоев, обращаясь к волейболистам.
Вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Джалил Джафаров поздравил Фирдовси Умудова с назначением и подчеркнул, что оно пойдет на пользу клубу.
«Благодарю вас за поддержку, которую оказываете волейболу. Центр «Серхедчи» для меня родной. Здесь моя бывшая команда «Рабита» проводила матчи Лиги чемпионов. Мы здесь обыгрывали очень сильные клубы. Радует, что президентом клуба «Серхедчи» назначен Фирдовси Умудов. Поздравляю его и желаю успехов. Надеюсь, что «Серхедчи» поднимется до уровня «Рабиты». Нужно верить в это и идти вперед. И Фирдовси Умудов, и Эльшан Мирзоев любят волейбол. Они добьются успеха. Благодарю и генерал-полковника Эльчина Гулиева».
Сам Фирдовси Умудов в своем выступлении отметил, что независимо от вида спорта всегда готов помогать азербайджанскому спорту и сделает все для успеха.
«Благодарю руководство Госпогранслужбы за оказанное мне доверие. У нас большие планы, связанные с командой. Если раньше азербайджанские спортсмены достигали больших успехов в индивидуальных видах спорта, то затем мы стали побеждать и в командных видах. Успехи «Азеррейла», «Рабиты», «Карабаха» и то, что их принимал президент Ильхам Алиев, демонстрируют, насколько высока поддержка спорту со стороны государства.
Благодаря заботе руководства страны у нас есть такая база, как Спортивный олимпийский центр «Серхедчи», и тут есть все условия для развития не только волейбола, но и других видов спорта. Мужская волейбольная команда «Серхедчи» выступает в Суперлиге, и это большой успех для молодого коллектива. Я в спорте давно и верю, что вместе мы добьемся больших успехов.
На днях мы встретились с президентом Федерации Джавидом Гурбановым и первым вице-президентом Фаиком Гараевым, обсудили наши планы. В будущем будем добиваться успехов на международной арене и помогать азербайджанскому волейболу.
Нельзя весь груз сваливать на плечи Федерации. Мы должны привлекать в спорт компании, спонсоров. У Азербайджана есть чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы. Почему не добиваться стабильных успехов и в командных видах спорта? Там, где есть дисциплина, будет и результат. Мы должны использовать условия, которые есть в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи». У нас молодая команда, есть надежда на будущее. Очень хотим воспитывать игроков для сборных Азербайджана».
В заключение опытный тренер Октай Мусаев заявил, что рад назначению Фирдовси Умудова и поблагодарил его от имени волейболистов.
«Фирдовси Умудов в борьбе воспитал чемпионов мира и Европы, олимпийских чемпионов. У него большой спортивный опыт. Рады, что он будет рядом с нами. Спасибо и полковнику Эльшану Мирзоеву. Он всегда нас поддерживает», - сказал он.