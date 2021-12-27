«Сегодня Фирдовси Умудов назначен президентом волейбольного клуба «Серхедчи». После обсуждений с главой Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым и президентом Федерации волейбола Азербайджана Джавидом Гурбановым было принято решение, чтобы «Серхедчи» принял участие в чемпионате Азербайджана. Эльчин Гулиев одобрил назначение Фирдовси Умудова на должность президента. Умудов в спорте не чужой человек. Вы всегда можете поделиться с ним своими проблемами. Он всегда будет рядом с вами. Наша цель – поддерживать молодых спортсменов, растить их для страны. «Серхедчи» всегда будет бороться за самые высокие места», - заявил Эльшан Мирзоев, обращаясь к волейболистам.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за освобождение наших земель.

Вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Джалил Джафаров поздравил Фирдовси Умудова с назначением и подчеркнул, что оно пойдет на пользу клубу.

«Благодарю вас за поддержку, которую оказываете волейболу. Центр «Серхедчи» для меня родной. Здесь моя бывшая команда «Рабита» проводила матчи Лиги чемпионов. Мы здесь обыгрывали очень сильные клубы. Радует, что президентом клуба «Серхедчи» назначен Фирдовси Умудов. Поздравляю его и желаю успехов. Надеюсь, что «Серхедчи» поднимется до уровня «Рабиты». Нужно верить в это и идти вперед. И Фирдовси Умудов, и Эльшан Мирзоев любят волейбол. Они добьются успеха. Благодарю и генерал-полковника Эльчина Гулиева».

Сам Фирдовси Умудов в своем выступлении отметил, что независимо от вида спорта всегда готов помогать азербайджанскому спорту и сделает все для успеха.

«Благодарю руководство Госпогранслужбы за оказанное мне доверие. У нас большие планы, связанные с командой. Если раньше азербайджанские спортсмены достигали больших успехов в индивидуальных видах спорта, то затем мы стали побеждать и в командных видах. Успехи «Азеррейла», «Рабиты», «Карабаха» и то, что их принимал президент Ильхам Алиев, демонстрируют, насколько высока поддержка спорту со стороны государства.

Благодаря заботе руководства страны у нас есть такая база, как Спортивный олимпийский центр «Серхедчи», и тут есть все условия для развития не только волейбола, но и других видов спорта. Мужская волейбольная команда «Серхедчи» выступает в Суперлиге, и это большой успех для молодого коллектива. Я в спорте давно и верю, что вместе мы добьемся больших успехов.