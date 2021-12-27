Байден утвердил оборонный бюджет США

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около $770 млрд. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает ТАСС.

В нем отмечается, что "президент подписал закон" об "ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки".

Ранее обе палаты Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета объемом около $770 млрд. Документ предусматривает выделение $300 млн на поддержку вооруженных сил Украины, $4 млрд - на европейскую оборонную инициативу и еще $150 млн - на сотрудничество со странами Балтии в сфере политики безопасности.