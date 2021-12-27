Байден утвердил оборонный бюджет США
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около $770 млрд. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает ТАСС.
В нем отмечается, что "президент подписал закон" об "ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки".
Ранее обе палаты Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета объемом около $770 млрд. Документ предусматривает выделение $300 млн на поддержку вооруженных сил Украины, $4 млрд - на европейскую оборонную инициативу и еще $150 млн - на сотрудничество со странами Балтии в сфере политики безопасности.
Несмотря на сильную поддержку в Конгрессе, из пакета были исключены предложения о введении санкций в отношении германо-российского газопровода "Северный поток - 2", суверенный долг РФ и возможности введения рестрикций в отношении 35 россиян, включая министров, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.
Согласованный документ также предполагает продление действующего несколько лет ограничения на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны России и запрета на использование бюджетных средств для "выполнения любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом". Кроме того, бюджет предусматривает выделение более $7 млрд на программы, связанные с регионами Индийского и Тихого океанов. В проект также было включено положение о создании комиссии для изучения американской военной кампании в Афганистане и запрет на передачу средств и ресурсов Пентагона движению "Талибан".
Администрация Байдена весной запрашивала у контролируемого демократами Конгресса на оборонные нужды $753 млрд. В ходе консультаций эта сумма была увеличена. Объем оборонного бюджета на 2021 финансовый год составлял около $740 млрд.