Порошенко отрицает свой побег из Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответит на все обвинения в свой адрес после возвращения в страну, передает РИА Новости.

"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", - сказал Порошенко в интервью "5-му каналу".

Порошенко 17 декабря покинул Украину. В партии утверждают, что Порошенко "отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". Позже депутат пообещал вернуться на родину в середине января.