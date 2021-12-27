«Думаю, приобретать этот автомобиль было преждевременным шагом. Я не могу сказать, является ли покупка дорогого служебного автомобиля спикеру Национального cобрания Армении эффективным расходом. Необходимо дать административную оценку». Об этом заявил новый мэр Еревана Грачья Саргсян в интервью радиостанции «Свобода».

Он отметил, что не умеет водить и будет передвигаться на служебном автомобиле. Мэр также объявил, что не будет получать бонусов на своем посту.

Отметим, что ранее в ноябре на заседании правительства было принято решение о покупке для спикера парламента Армении Алена Симоняна автомобиля BMW 750Li xDrive LCI стоимостью 90 млн драмов (183 тыс. долларов). Подобное решение вызвало бурное обсуждение в армянском сегменте социальных сетей.