Ираклий Гарибашвили: Ильхам Алиев и Никол Пашинян хотят мира в регионе

«У нас есть отличная возможность воспользоваться сложившейся ситуацией в регионе. Причина, по которой я это говорю – позиция лидеров Азербайджана и Армении. Они оба являются сторонниками мира в регионе». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди».

По его словам, Ильхам Алиев и Никол Пашинян заинтересованы в переходе отношений между странами на новый уровень, которая подразумевает обсуждение инфраструктурных, энергетических, торговых, экономических и других проектов.

«Если мы достигнем такого успеха между тремя странами (подписание гуманитарного соглашения), это поможет Азербайджану, Армении, Грузии и всему региону», - сказал Гарибашвили.