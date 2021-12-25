Эльдар Намазов: Пашинян рассказал о том, что так долго скрывали прежние власти Армении...

Джейхун Наджафов, собкор 01:07

«Премьер-министр Армении впервые сообщил армянскому обществу о том, что так долго и упорно скрывали предыдущие армянские власти – о безусловном праве азербайджанских беженцев на возвращение в нагорную часть Карабаха», - заявил haqqin.az директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов. Комментируя сенсационное заявление Никола Пашиняна о том, что вопрос о правах проживающих в Карабахе азербайджанцев не оспаривался и не будет оспариваться армянской стороной, Эльдар Намазов, в частности, отметил, что премьер-министр Армении затронул ключевой вопрос, который будет определяющим в устройстве послевоенной жизни в нагорной части Карабаха, где сегодня размещены российские миротворцы.

«Возвращение азербайджанских беженцев на бывшую территорию НКАО предусмотрено во всех документах ОБСЕ и было условием для обсуждения вопроса будущего статуса Нагорного Карабаха на переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ, - отметил азербайджанский политолог. - Предыдущие власти Армении этот факт старательно замалчивали. Поэтому в армянском обществе сложилось устойчивое и изначально ошибочное мнение, что только армяне и никто другой могут и имеют право определять будущий статус Нагорного Карабаха. Хотя в документах МГ ОБСЕ, также принятых в свое время армянской стороной, говорилось совершенно о другом. После победы Азербайджана во второй Карабахской войне возвращение беженцев становится наиболее важным и определяющим вопросом в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Потому что еще до 44-дневной войны значительная часть армянского населения покинула нагорную часть Карабаха, переехав в Армению, Россию и другие страны. После второй Карабахской войны в нагорной части региона оставалось около 20-25 тысяч армян. Теперь же в Ханкенди, Ходжалы, Аскеран и ряд других населенных пунктов Карабаха должны вернуться несколько десятков тысяч ранее проживавших в этом регионе азербайджанцев, а также их потомки, имеющие право на возвращение в соответствии с принятыми и согласованными международными документами. В этой связи Намазов напомнил о комментарии трехстороннего Соглашения от 10 ноября, в котором глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста о будущем статусе Нагорного Карабаха, сказал буквально следующее: «Об этом еще рано говорить, поскольку в Карабах должны вернуться все переселенцы, и мы не знаем пока, каким будет этнический баланс на этих территориях».

По мнению Намазова, российская дипломатия уже тогда открыто утверждала, что после возвращения азербайджанских беженцев даже теоретически разговоры о статусе Нагорного Карабаха утратят всякий смысл. «Вчера этот тезис подтвердил премьер-министр Армении, - подчеркнул политолог. – Объяснив армянскому обществу, что возвращение азербайджанских беженцев – это важнейший пункт урегулирования конфликта, Пашинян фактически призвал своих соотечественников отказаться от иллюзий и признать, что нагорная часть Карабаха является неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики». В армянском обществе и среди проживающих в Карабахе армян выступление Пашиняна вызвало вполне ожидаемый шок. Впрочем, любые попытки протеста по данному вопросу станут, с точки зрения азербайджанского политолога, не более чем буря в стакане воды. Есть международное право, есть согласованная позиция международного сообщества, есть подписанное в Москве трехстороннее Соглашение от 10 ноября 2020 года, и во всех этих документах признано неотъемлемое право азербайджанских беженцев и их потомков вернуться к родным очагам в нагорной части Карабаха. Комментируя звучащие из Еревана отдельные заявления о том, что, мол, азербайджанцы смогут вернуться в нагорную часть Карабаха только после того, как армянам позволят вернуться в Баку и другие азербайджанские города, Эльдар Намазов отметил: «Несуразность этого тезиса заключается в том, что за почти тридцать лет переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ беженцы были четко разделены на две категории: беженцы из зоны конфликта в Карабахе и беженцы с других территорий. Любая попытка поставить решение первого вопроса в зависимость от второго не имеет даже теоретических шансов на успех. В то же время, если армянская сторона хочет говорить о возвращении армянских беженцев в Баку, Гянджу и другие азербайджанские города, то мы, соответственно, будем требовать возвращения к родным очагам нескольких тысяч азербайджанских беженцев, изгнанных тридцать лет назад из двадцати двух населенных пунктов Армении, включая Ереван и другие армянские города…»