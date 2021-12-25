Гарибашвили: «Турция, несомненно, очень важный игрок в регионе»

Несомненно, Турция - очень важный игрок в регионе. У нас очень близкие, дружественные и братские отношения с Турцией. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Назвав Турцию стратегическим партнером Грузии, Гарибашвили также рассказал об отношениях с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом: "У нас было много встреч и разговоров, как прямых, так и телефонных. Наши отношения искренние".

Премьер-министр отметил, что грузино-турецкие отношения должны быть сохранены, укреплены и углублены: "Мы с президентом Турции делаем все возможное в этом направлении".