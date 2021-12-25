Саакашвили узнал о переезде в тюрьму и упал в обморок

«Михаил Саакашвили потерял сознание, когда узнал, что его планируют перевести из военного госпиталя Гори обратно в тюрьму». Об этом заявила представитель омбудсмена Грузии Анна Джаниашвили после посещения экс-президента страны.

«Сегодня я навестила Михаила Саакашвили. Он мне сообщил, что вечером к нему пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя, из-за чего он оказал сопротивление, после ничего не помнит. После того как он пришел в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить», - сказала Джаниашвили журналистам.

Напомним, что Саакашвили находится в военном госпитале Гори с 8 ноября после прерывания голодовки.