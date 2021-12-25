Премьер-министр Франции сравнил коронавирус с бесконечным фильмом

Премьер-министр Франции Жан Кастекс признал, что население страны устало от продолжающейся почти два года пандемии коронавируса, назвав ее «фильмом, который никак не кончается».

Он также заявил, что удовлетворен активным развитием кампании вакцинации.

По его словам, хотя бы одну дозу вакцины уже получили 91% французов. По состоянию на 26 декабря полную схему вакцинацию прошли более 51,6 млн человек. Бустерную дозу уже получили более 22 млн человек.