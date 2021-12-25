В Армении оценили восстановление железной дороги с выходом на Азербайджан

Стоимость восстановления железной дороги Ерасх (Араздеен) – Джульфа – Ордубад – Мегри (Сюникская область Армении) – Горадиз на армянской территории составит около 226 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур республики в ответ на запрос Sputnik Армения.

Работы в районе Мегри, предположительно, обойдутся в 221 миллион долларов, длина ж/д участка составит примерно 45 километров. Кроме того, около $5 млн потребуется для восстановления транспортного отрезка в районе Ерасха (около одного километра), отмечает информагентство.

«Расчеты сделаны с учетом прежней инфраструктуры (станции и т. д.)», - пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что о создании дополнительной инфраструктуры и точной стоимости еë возведения можно будет говорить лишь в случае составления технико-экономического обоснования проекта.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее указывал, что Армения и Азербайджан планируют завершить строительство железной дороги от Ерасха до Физули в течение двух-трех лет.

На строительство двух участков железной дороги с Азербайджаном, о восстановлении которой достигнута договоренность на высшем политическом уровне, потребуется 1,2 млрд долларов. Об этом 16 декабря заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.