В Китае не могут справиться с новой вспышкой коронавируса

В понедельник в Сиане - административном центре китайской провинции Шэньси - было выявлено 175 новых случаев заражения COVID-19, относящихся к категории внутренних, а не ввезенных из-за границы, сообщил сегодня Госкомитет здравоохранения КНР.

Распространение инфекции внутри города пока не удается сдержать, несмотря на жесткие ограничительные меры, предпринятые властями. Так, отменены все внутренние авиарейсы из Сианя, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, власти требуют от жителей не покидать дома, за исключением неотложных случаев. Посещать магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня, сообщает Интерфакс.

Центральная комиссия по проверке дисциплины сообщила, что 26 чиновников в Сиане были привлечены к ответственности за плохую работу в сфере профилактики и борьбы с COVID-19.

Пока не сообщается, какой штамм вируса выявлен в Сиане. Известно о выявлении в Китае семи случаев заражения штаммом "омикрон". Всего за понедельник, как сообщил китайский Госкомздрав, в стране зарегистрировано 209 новых случаев коронавируса: 27 ввезенных из-за рубежа и 182 внутри страны, из них 180 - в провинции Шэньси. Китайские власти озабочены распространением инфекции внутри страны в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.