Очередной прорыв в сфере Open banking Банка Республика и Portmanat

Ранее клиенты Банка Республика получили возможность отслеживать свои лицевые счета и просматривать историю счетов через сервис Open Banking на платформе онлайн-платежей Hesab.az и Epul.

На новом этапе проекта у клиентов Банка Республика появилась возможность не только отслеживать свои лицевые счета, но и совершать платежные операции через систему электронного кошелька. Благодаря этому нововведению, клиенты Банка Республика смогут совершать полностью безопасные платежные транзакции не только через цифровые платформы банка, но и через небанковскую платформу. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно добавить информацию о счете в Банке Республика на сайте Portmanat или в мобильном приложении.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить руководство и всю команду Portmanat за создание новых возможностей для наших клиентов через платформу Open Banking. Мы хотели бы отметить, что Portmanat - первая компания, с которой мы сотрудничаем в этой сфере, и в результате нашего совместного проекта, продолжающегося более года, наши клиенты смогут проводить полностью безопасные платежные операции через небанковскую платформу. Уверен, что этот проект станет качественно новым этапом в процессе цифровой трансформации финансового сектора страны, расширив наши возможности сотрудничества с финтех-компаниями. Банк Республика продолжит вносить нововведения в развитие платформы Open Banking в нашей стране, который станет важной частью цифрового банкинга в будущем», - отметил заместитель председателя правления Банка Республика Эльнур Гасанов.

«Хочу поблагодарить руководство Банка Республика, одного из инновационных банков страны с многолетним опытом, за выбор Portmanat в качестве первого партнера по системе Open Banking. Мы надеемся, что Open Banking, который в настоящее время является одной из новейших технологий среди банков в мире, принесет пользу обеим сторонам, особенно нашим клиентам, и повысит ценность наших услуг. Наряду с этим мы призываем другие банки проявить активность в этом сфере», - отметил основатель компании Portmanat Тельман Ахундов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице Банка Республика или позвонив по номеру 144.