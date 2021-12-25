Мамедзаде обокрал родственников

Сотрудники отделения уголовного розыска Огузского райотдела полиции задержали подозреваемого в краже из частного жилого дома, расположенного на улице Гянджлик. Об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В полицию обратился хозяин этого дома и сообщил, что у него украли золотые украшения на сумму 5 000 манатов, а также деньги. В ходе расследования было установлено, что преступление совершил родственник потерпевшего, житель села Ширванлы Рамазан Мамедзаде. Его задержали.

Мужчина признался, что украденные драгоценности продал в Баку. По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.