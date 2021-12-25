Назван способ защиты от «омикрона»
Организм человека может защитить от штамма коронавируса «омикрон» группоспецифический иммунитет, образующийся при контакте с разными вариантами SARS-CoV-2. Об этом рассказали вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков в беседе с Ura.ru.
«Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета, группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов», — отметил Бутенко.
Также он добавил, что образовавшийся в организме в результате нескольких контактов с разными штаммами коронавируса иммунитет вкупе с вакцинацией от COVID-19, по его мнению, будет способствовать коллективной защите от COVID-19.
По словам Чумакова, у «омикрона» в результате мутаций значительно изменился S-белок, что повышает его шансы обойти антитела, образовавшиеся после прививки.
«Но кроме S-белка у вирусов есть еще целый ряд других антигенов, и когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены. Поэтому, когда он сталкивается с «омикроном», то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — пояснил он.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Как считают исследователи, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон".