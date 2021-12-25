Назван способ защиты от «омикрона»

Организм человека может защитить от штамма коронавируса «омикрон» группоспецифический иммунитет, образующийся при контакте с разными вариантами SARS-CoV-2. Об этом рассказали вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков в беседе с Ura.ru.

«Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета, группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов», — отметил Бутенко.

Также он добавил, что образовавшийся в организме в результате нескольких контактов с разными штаммами коронавируса иммунитет вкупе с вакцинацией от COVID-19, по его мнению, будет способствовать коллективной защите от COVID-19.