Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть эталонных марок слабо растут в ходе азиатских торгов во вторник после резкого подъема накануне, случившегося несмотря на опасения, связанные с распространением "омикрона", передает Interfax.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 составляет $78,65 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,75 за баррель, поднявшись на $0,17 (0,22%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

Несмотря на тревожные цифры по заражениям "омикроном" и отмены тысяч авиарейсов в США, американцы активно путешествовали в рождественские выходные, отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдафф, что является позитивным сигналом для спроса на топливо.