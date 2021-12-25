«Я могу с большой уверенностью сказать, что мы понимаем, что с нами: мы тяжело больны и ранены». Об этом в эфире передачи на YouTube-канале Civilnet заявил российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян.

На вопрос ведущей о том, какой диагноз можно поставить армянскому обществу после войны, бизнесмен ответил, что прежде чем предлагать пути решения, надо понять, где находится общество, что с ним: «За этот год мы сделали огромный объем работы. Я могу с большой уверенностью сказать, что мы понимаем, что с нами: мы тяжело больны и ранены. И это не вопрос экономики и даже не вопрос войны. Глубочайший кризис как нации».