МЧС переходит на усиленный режим работы

В связи с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба ведомства, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров подписал соответствующий приказ.

Соответствующим структурным подразделениям и структурам Министерства даны поручения для обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан, незамедлительного предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и других важных структурах и оперативного устранения их возможных последствий.