Российская компания купила винодельческий завод в Азербайджане

Группа компаний "Абрау-Дюрсо", специализирующаяся на выпуске игристого вина, приобретает завод по производству вина в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении компании, на которое ссылается ТАСС.

"Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО AzAbrau стала победителем приватизационного конкурса на приобретение винного завода "АСК Шеки Шараб" в Шекинском районе Азербайджана мощностью 2,6 млн бутылок в год", - отмечается в сообщении.