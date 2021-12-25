Российская компания купила винодельческий завод в Азербайджане
Группа компаний "Абрау-Дюрсо", специализирующаяся на выпуске игристого вина, приобретает завод по производству вина в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении компании, на которое ссылается ТАСС.
"Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО AzAbrau стала победителем приватизационного конкурса на приобретение винного завода "АСК Шеки Шараб" в Шекинском районе Азербайджана мощностью 2,6 млн бутылок в год", - отмечается в сообщении.
Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, ГК "Абрау-Дюрсо" вложит более €2,3 млн в развитие предприятия.
Предприятие открыто в 2008 году, на нем установлено современное европейское оборудование.
В компании отметили, что в этом винодельческом регионе Азербайджана ГК "Абрау-Дюрсо" планирует производить элитные, а также десертные виноградные вина. В ближайшей перспективе - посадка собственных виноградников. Производимые на "АСК Шеки Шараб" вина группа компаний "Абрау-Дюрсо" планирует экспортировать в первую очередь в Россию. Также, благодаря соглашению Азербайджана о преференциальной торговле с Турцией, открываются возможности для поставок в эту страну.
"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и др.