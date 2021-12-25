Переговоры в Вене: Израиль призвал к более жесткой позиции

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал мировые державы занять более жесткую позицию на переговорах по иранскому атому в Вене. Соответствующее заявление он сделал в интервью израильскому армейскому радио, передает ТАСС.

"В конце концов, это может быть хорошая сделка, мы знаем параметры. Ожидается ли подобное [хорошая сделка] сейчас? Нет, так как нужна более твердая позиция [международных посредников на переговорах]. У Ирана очень слабые карты, но мир действует так, будто Тегеран находится в точке силы. Израиль не будет участником соглашения и всегда сохранит за собой право действовать и защищать себя", - отметил глава израильского кабмина.

В Вене 27 декабря стартовал восьмой раунд переговоров по ядерному соглашению с участием Ирана и стран - участниц группы «4+1».